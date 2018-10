Usa, il NYT rivela: "Trump ereditò 413 milioni". E lo Stato di New York apre un'inchiesta

"Il fallimentare New York Times ha fatto qualcosa che non ho mai visto prima". Così su Twitter per la prima volta Donald Trump commenta l'inchiesta del quotidiano secondo cui il tycoon negli anni '90 avrebbe aiutato i genitori ad eludere le tasse per ereditare più soldi.

Donald Trump a lungo si è promosso come un miliardario che si è fatto da solo, ma un'inchiesta del New York Times - scrive lo stesso quotidiano - ha scoperto che il tycoon ricevette almeno 413 milioni di dollari provenienti dall'impero immobiliare del padre, gran parte dei quali frutto di operazioni di elusione fiscale.

Il Times parla di "vere e proprie frodi" che hanno aumentato enormemente la fortuna ereditata dal tycoon alla morte di Fred Trump nel 1999. "Le accuse di frode ed evasione fiscale da parte del New York Times sono false al 100% e altamente diffamatorie", afferma in una nota scritta pubblicata dal quotidiano un avvocato di Donald Trump, Charles J. Harder.

"Un attacco fuorviante alla famiglia Trump", ha commentato la Casa Bianca. L'Irs, il fisco americano, "controllò e firmò queste transazioni", si spiega accusando il Nyt e altri media di attaccare il presidente "24 ore su 24, 7 giorni su 7, invece di dare notizie" sui successi della presidenza.

Intanto lo stato di New York vuole vederci chiaro sulle accuse e ha deciso di indagare per approfondire la questione. Il Dipartimento per la tassazione e le finanze vuole accertare se davvero il tycoon negli anni '90 abbia aiutato i genitori ad aggirare il fisco per ereditare più soldi del dovuto.

"Il dipartimento delle tasse sta rivedendo le accuse lanciate nell'articolo del Nyt e seguirà con decisione tutte le piste di indagine adeguate", afferma il portavoce del New York State Department of Taxation and Finance.

