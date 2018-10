Gaza, esercito israeliano: "Iran e Siria dietro lancio razzi Jihad"

Dietro il lancio di razzi da Gaza da parte della Jihad islamica - che ha rivendicato l’azione - ci sono l’Iran e la Siria. lo ha denunciato l’esercito israeliano sostenendo che il tiro «è avvenuto sotto l'incoraggiamento del regime esporta-terrore iraniano e come parte dell’atmosfera di terrore che Hamas ha creato lungo tutta la barriera di protezione con la Striscia».

Il portavoce dell’esercito Ronen Manelis ha indicato anche la Siria come responsabile della situazione e, per quanto riguarda l'Iran in particolare, la Forza Quds, la struttura estera delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane.

