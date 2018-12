Francia, Macron prova a mediare: collera giusta, alzeremo i salari

«Non dimentico la collera dei francesi. Questa indignazione è condivisa da molti, non posso sminuire la loro collera. Abbiamo riposto all’aumento della tassa sui carburanti che è stata annullata, ma servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso».

Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso televisivo ai francesi dopo la protesta dei gilet gialli.

«Credo davvero che possiamo trovare una via d’uscita per farcela tutti insieme», ha detto Macron parlando alla nazione e spiegato che, tra le misure, c'è anche la volontà di detassare gli straordinari in busta paga dal gennaio 2019.

Tra le misure previste anche l'aumento del salario minimo per i francesi.

© Riproduzione riservata