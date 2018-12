Brexit, dai Labour mozione di sfiducia contro Theresa May

Il leader del Labour Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May alla fine del dibattito ai Comuni. I commentatori politici sottolineano che la mozione non è contro il governo ma solo contro la primo ministro e non sarà legalmente vincolante, anche se avrà un forte valore politico. «Rimandare il voto sull'intesa Brexit a gennaio è inaccettabile», ha detto Corbyn.

I clienti delle banche europee continuano a essere poco informati sulle conseguenze della Brexit. E’ quanto lamenta l’Eba che ribadisce quanto già sollecitato nel giugno scorso in una comunicazione. L’autorità chiede alle banche di comunicare le conseguenze della Brexit e le azioni da loro intraprese, lamentando come sull'informazione ai clienti siano stati compiuti pochi passi dalla scorsa estate.

