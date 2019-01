Usa-Corea del Nord, Trump riceve una lettera da Kim: "In futuro un nuovo incontro"

Donald Trump ha riferito ai reporter di aver ricevuto una «grande lettera» dal leader nordcoreano Kim Jong-un e di aver stabilito una buona relazione con lui, ma ha anche sostenuto di non aver mai enfatizzato la velocità del processo di denuclearizzazione.

Il tycoon ha aggiunto che si sarebbe stata una «grande guerra in Asia» se non si fosse seduto ad un tavolo con Kim. Trump ha riferito ai reporter che la sua amministrazione organizzerà un secondo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un in un futuro non troppo lontano.

© Riproduzione riservata