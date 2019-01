Nuovo summit in programma tra Trump e Kim: forse in Vietnam

Il secondo summit Usa-Corea del Nord tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un potrebbe tenersi a marzo o aprile a Danang, in Vietnam. Lo riporta il Washington Post, secondo cui il tycoon potrebbe fare l'annuncio su data e luogo già venerdì, dopo il meeting con Kim Yong-chol, il braccio destro di Kim in visita a Washington.

"Se annunciato presto, il summit potrebbe tenersi a marzo o ad aprile, mentre Danang, in Vietnam, sembra la città più probabile per ospitarlo", ha scritto il quotidiano. Il Vietnam, con la Thailandia, è stato tra i Paesi sondati per accogliere l'evento, il secondo dopo quello storico del 12 giugno tenuto a Singapore.

Hanoi, per altro verso, ha dato la disponibilità comunicandola alle due Coree e agli Usa, oltre favorito molteplici incontri tra le delegazioni di Washington e Pyongyang.

