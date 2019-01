Esplosione a Parigi, palazzo a fuoco: 3 vittime e una ragazza di Trapani ferita gravemente

Una fortissima esplosione, provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi, ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, provocando un incendio in un intero palazzo. I vigili del fuoco si trovavano sul posto già prima dell'esplosione, chiamati dagli abitanti del quartiere per il forte odore di gas. Due pompieri sono morti.

C'è anche una terza vittima, oltre ai due pompieri. Si tratta di una cittadina spagnola, secondo quanto rendono noto la Prefettura e fonti del ministero degli Esteri spagnolo citate da El Pais. La vittima, scrive il quotidiano, si trovava dentro uno degli hotel vicino alla panetteria. Tra i 37 feriti, riferisce sempre il ministero degli Esteri, ci sarebbe anche un altro spagnolo, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Trai coinvolti, ferita gravemente, anche una ragazza siciliana, di Trapani. Si chiama Angela Grignano, secondo quanto appreso dall'Ansa. La ragazza si trovava proprio accanto alla boulangerie esplosa, in rue de Trevise, nell'hotel Ibis dove lavora come cameriera.

Venti i feriti, tra questi ci sarebbe anche un'italiana ricoverata in ospedale, ma mancano conferme ufficiali, e c'è un operatore di Cartabianca, il videomaker Valerio Orsolini: ha riportato una ferita sopra un occhio, è stato giù medicato e le sue condizioni non sono gravi. L'operatore era a Parigi per seguire le manifestazioni dei gilet gialli con il giornalista Claudio Pappaianni, che è rimasto illeso.

Fra i feriti, due sono gravissimi, 7 sono gravi e 11 risultano feriti in modo leggero. L'italiana ferita sarebbe una ragazza che lavora in un hotel vicino al luogo dell'esplosione. La giovane si troverebbe attualmente all'ospedale parigino de Lariboisiere. Mancano al momento conferme ufficiali. La Farnesina è al lavoro.

Palazzo a fuoco, Parigi sotto choc: le foto del quartiere Opera dopo l'esplosione Non è ancora certo il numero di feriti durante l’esplosione

La Prefettura della capitale ha reso noto che "un incendio in un negozio, seguito da una forte esplosione" si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad "evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso".

© Riproduzione riservata