Il royal baby spopola sui social tra hastag e ironia

«It's a boy!». E’ maschio il primo 'royal baby' del principe Harry e di Meghan Markle, duchi di Sussex. Il suo arrivo è stato annunciato ufficialmente con un post sui social: su Instagram la coppia ha scritto che il bambino sta bene e pesa 3,260 chili.

E’ il segno dei tempi, dove entrare nel mondo reale coincide con il debutto in quello virtuale dei social network. Ed è proprio lì che, senza avere ancore un nome nè un volto, il piccolo 'baby Sussex' è già una star ed è pronto a scalzare il cugino (che sarà re) George. Commenti che hanno espresso la vicinanza alla coppia in un giorno così significativo e battute di spirito sull'arrivo del nuovo membro della famiglia reale hanno immediatamente riempito i social. Il sarcasmo è corso su Twitter dove, dietro i due hashtag #royalbaby e #babysussex, l’umorismo ha avuto la meglio.

«Ciao poveri, sono arrivato anche io», si legge in un tweet. «Sì, carino il marmocchio di Meghan, però vi ricordo che la moda del royal baby l’ha lanciata un’altra famiglia» scrive su Twitter 'Dio', profilo da oltre 800 mila follower conosciuto per i suoi commenti sarcastici. «Ma come 'it's a boy'? In che senso nemmeno stavolta avremo una bimba di nome Diana? Che fatica la vita di noi plebei», si legge ancora.

E i commenti ironici si susseguono senza sosta: «Ma il nome quando si saprà? Che ansia». E ancora: «Dopo una gravidanza durata circa 48 mesi è finalmente nata la creatura! Al posto del battesimo riceverà il certificato di stagionatura». Poi: «Finalmente non vedremo più la duchessa mantenersi costantemente la panza». «Comunque, non sarà principe ma questo bambino ha fatto già la storia: il primo nato nella famiglia reale con una goccia di sangue afroamericano nelle vene e il doppio passaporto (se lo vorrà). Mi sembra un messaggio potente, visti i tempi», si legge in un altro tweet più serio.

C'è poi chi ha ironizzato sulla distanza che allontana il nuovo arrivato dal trono: «E' nato il figlio del principe Harry e di Meghan. E’ il settimo nella linea di successione al trono. Praticamente è nato un assessore di un Comune della Basilicata». Il nuovo arrivato, infatti, è settimo nella linea di successione, arriva dopo il padre Harry e prima del principe Andrea, Duca di York. «E' nato il royal baby. E’ gioia in tutto il regno. Immagino baby George che con la faccia schifata dice al piccolo di Harry e Meghan: 'Ecco ora mi tocca pure dividere la Scozia con questo neonato'», si legge in un tweet.

Il post pubblicato su Instagram dall’account ufficiale di Meghan e Harry, profilo da oltre cinque milioni di follower, ha ottenuto finora più di un milione di like e migliaia di commenti. Cuori e parole di sostegno alla nuova famiglia.

