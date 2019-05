Esplosione in strada a Lione, almeno 8 feriti: "Un pacco bomba pieno di chiodi". Macron: "È un attacco"

Un’esplosione ha causato almeno otto feriti questo pomeriggio nel centro di Lione, in Francia: è quanto riferiscono i media francesi. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour, nel cuore di Lione.

Secondo 20 Minutes, l’esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, dinanzi al negozio La Brioche Dorée, nell’ipercentro di Lione. Un’informazione confermata dalla Préfecture du Rhône, la polizia locale, che però, al momento, non è in grado di fornire ulteriori dettagli sull'origine dell’esplosione. I pompieri e la polizia sono giunti sul posto.

Secondo la procura di Lione, l'esplosione nel centro della città sarebbe dovuta ad un pacco bomba. Il pacco, «riempito di chiodi, viti e bulloni era posato per strada», precisano le fonti del sito Le Progrès, aggiungendo che i feriti sono almeno otto, tra cui una bimba di 8 anni.

"Scusate il ritardo ma c'è stato un attacco a Lione": con queste parole il presidente Emmanuel Macron si è scusato con uno youtuber di 22 anni con il quale era fissata un’intervista alle 18:15. L’incontro è cominciato un quarto d’ora più tardi. «Non faccio bilanci - ha esordito Macron - al momento ci sono soltanto feriti, non vittime. Penso a loro e alle loro famiglie».

