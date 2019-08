Rogo a Notre-Dame, il Comune di Parigi rassicura sul rischio piombo

Il Comune di Parigi tenta di placare i timori sui rischi piombo nella zona di Notre-Dame-de-Paris, respingendo al mittente la richiesta invocata da associazioni e sindacati di 'impacchettare' il cantiere della cattedrale ma assicurando uno sforzo sulla bonifica dei luoghi rimasti a rischio.

«Tutti i test che abbiamo fatto nel raggio di 500 metri intorno a Notre-Dame sono negativi, vale a dire che non c'è alcun pericolo», ha garantito oggi Emmanuel Grégoire, braccio destro della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Al contrario, tre scuole al di fuori del perimetro in questione hanno presentato, nei rispettivi cortili esterni, quantità di piombo superiori ai 1.000 microgrammi/m2.

Queste scuole saranno «oggetto di una pulizia approfondita» entro la ripresa dell’anno scolastico, ha promesso Grégoire, aggiungendo che non riapriranno fino a quando «non raggiungiamo la raccomandazione dell’Agenzia Regionale per la Salute (Ars) che è di 1.000 microgrammi a m2». «Il Comune di Parigi - ha concluso - non intende assumere alcun rischio».

