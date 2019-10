La Brexit vista con gli occhi di una giovane siciliana: "Agli inglesi importa poco"

La Brexit vista da un'italiana in Inghilterra, problemi lavorativi e sfiducia nella politica. L'occhio di un'emigrata all'estero per analizzare la fuoriuscita del Regno Unito dall'area euro.

Edda Scirè, 30 anni, nata e cresciuta a Pachino, da sei anni vive in Inghilterra, prima a Londra e negli ultimi due anni a Newcastle. La percezione, racconta sulla Gazzetta del Sud in edciola, è quella che gli inglesi abbiano frenato l'entusiasmo sulla Brexit anche a causa della scarsa chiarezza della politica e le poche informazioni filtrate sul futuro.

"Agli inglesi importa poco della Brexit - dice Edda Scirè - inizialmente erano coinvolti, adesso non ne possono più di sentirne parlare. Per lo più, molti rappresentanti politici dicono cose diverse fra loro, non prendono una posizione, non riescono ad essere credibili né meritevoli di fiducia".

