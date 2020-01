Boeing, le mail choc dei dipendenti: "737 Max progettato da clown e controllato da scimmie"

Nuova grana per Boeing. Alcuni documenti interni della società rivelano critiche e prese in giro alle autorità e non solo sul 737 Max, l'aereo ormai a terra da mesi dopo i due incidenti mortali.

Il 737 Max è stato "progettato da clown e controllato da scimmie" si legge in una delle email trapelate, dalle quali emerge come i dipendenti di Boeing hanno convinto, anche ricorrendo ad alcuni trucchi, le compagnie aeree e le autorità che non fosse necessario nessun addestramento con simulatori per i piloti del velivolo.

"Siamo rammaricati da queste comunicazioni e ci scusiamo con la Federal Administration Aviation, il Congresso, le compagnie aeree nostre clienti e il pubblico". Lo afferma Boeing commentando le email shock dei suoi dipendenti sul 737 Max, l’aereo a terra da quasi 10 mesi dopo due incidenti mortali.

"Il linguaggio usato nelle comunicazioni non è in linea con i valori di Boeing, e la società sta prendendo le azioni necessarie" mette in evidenza Boeing, precisando di aver avviato una revisione al termine della quale deciderà come agire nei confronti dei dipendenti autori delle email.

Il velivolo è stato protagonista di due gravi incidenti aerei. Nel primo, avvenuto il 29 ottobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 della Lion Air è precipitato nel mare di Java poco dopo il decollo dall'Aeroporto di Giacarta. Il disastro ha causato la morte di tutte e 189 le persone a bordo.

Il 10 marzo del 2019, invece, un Boeing 737 MAX 8 della compagnia Ethiopian Airlines, è precipitato alla periferia della capitale etiope appena sei minuti dopo il decollo dell'aeromobile. Anche in questo caso nessun sopravvissuto: tra le 157 vittime vi fu l'archeologo di fama mondiale e assessore siciliano ai Beni Culturali Sebastiano Tusa.

