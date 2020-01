Virus Cina, il virologo Burioni: "Può essere trasmesso da persone senza sintomi"

La trasmissione del virus potrebbe avvenire anche senza sintomi: lo scrive il virologo italiano Roberto Burioni sul sito web, riferendosi all’articolo pubblicato sulla rivista The Lancet che ricostruisce la trasmissione del virus da persona a persona all’interno di un gruppo familiare.

«Sembra possibile l’esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il coronavirus. Il che significa - scrive Burioni - che la misurazione della temperatura agli aeroporti potrebbe non essere sufficiente per bloccare la diffusione della malattia. La lotta contro quest’infezione sarà più difficile del previsto».

«Attualmente non abbiamo evidenze che la trasmissione del Coronavirus avvenga attraverso cibo o per via alimentare, o da oggetti inanimati come giocattoli, vestiari o altra tipologia di materiale». Lo sottolinea il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in un video realizzato in collaborazione con il ministero della Salute, per spiegare 'come si trasmette, chi rischia di più e come proteggersi".

Il governo cinese sospenderà i viaggi organizzati in Cina e all’estero per cercare di contenere l’epidemia causata dal virus che ha già ucciso 41 persone nel Paese e che colpisce altre regioni del mondo, l’ha annunciato la televisione pubblica.

A partire da lunedì, le agenzie di viaggio non potranno vendere prenotazioni alberghiere o viaggi a gruppi, ha spiegato CCTV. Diversi casi di contaminazione in Asia, Europa e Stati Uniti sono dovuti a persone provenienti dalla Cina, dove l’epidemia è iniziata a dicembre.

© Riproduzione riservata