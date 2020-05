In Nuova Zelanda nessun nuovo caso di Coronavirus nelle ultime 24 ore

Nessun nuovo contagio di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Nuova Zelanda, a conferma della strategia adottata dal governo. «Proseguiamo il lavoro, non ci possiamo permettere di sprecare il buon lavoro fatto finora quando il nostro obiettivo è così vicino e a portata di mano», ha detto in una conferenza stampa in tv la premier neozelandese Jacinda Ardern.

Arden, che è stata elogiata per la sua buona gestione della pandemia, ha detto che una decisione sulle misure di parziale quarantena del Paese sarà presa la settimana prossima. In nuova Zelanda ci sono stati 1.137 casi confermati e 20 morti.

Le autorità neozelandesi hanno sviluppato progressivamente le misure di confinamento alla fine di marzo, quando c'erano 28 casi di contagio, con una quarantena stretta dichiarata il 25 marzo. Lo scorso 28 aprile, invece, è cominciato l’allentamento delle restrizioni con l’autorizzazione alla ripresa del 75% delle attività economiche e commerciali, anche se restano ancora restrizioni alle attività e al movimento.

