Coronavirus, virologo Usa Fauci in autoisolamento per 14 giorni

Il virologo Anthony Fauci, tra gli esperti più in vista della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, ha rivelato alla Cnn che comincerà una «quarantena modifica», in seguito a un contatto «a basso rischio» con una persona dello staff della Casa Bianca, risultata positiva al nuovo coronavirus. La valutazione sul «basso rischio» di contagio significa che Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, non è stato in prossimità ravvicinata con la persona infetta, durante il periodo in cui quest’ultima era positiva.

Fauci non farà una quarantena completa, a differenza del dottor Stephen Hahn, commissario della Food and Drug Administration, altro esperto sanitario della task force in isolamento per 14 giorni; anche il dottor Robert Redfield, direttore del Centers for Disease Control and Prevention, esposto al contatto con una persona della Casa Bianca positiva al virus, è in quarantena per 14 giorni, riferisce sempre la Cnn. L’autoisolamento di Fauci consisterà nel lavorare da casa, indossando una mascherina costantemente per due settimane.

Lo stesso Fauci ha spiegato che potrebbe anche recarsi nel suo ufficio al National Institute of Health, dove sarebbe da solo. Sarà sottoposto a tampone ogni giorno, ha aggiunto il virologo, riferendo che al primo test - condotto venerdì - è risultato negativo. In caso venisse convocato alla Casa Bianca o a Capitol Hill, andrà prendendo tutte le necessarie precauzioni. La prossima settimana è attesa la sua testimonianza al Senato sulla crisi provocata dall’epidemia. Redfield e Hahn testimonieranno in videoconferenza. Se lo stato di salute di Fauci dovesse cambiare, anche lui potrebbe dover rilasciare la sua testimonianza da remoto.

