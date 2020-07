Naya Rivera, la star di Glee scomparsa in California: forse annegata nel lago Piru

L’attrice Naya Rivera, star di «Glee», è scomparsa e si teme sia annegata in un lago della California. Lo hanno comunicato funzionari locali, spiegando che le ricerche dei soccorritori sono in corso.

Rivera, 33 anni, è conosciuta per il suo ruolo di cheerleader del liceo Santana Lopez in «Glee», la serie tv in cui ha recitato per sei stagioni.

Nella giornata di ieri ha noleggiato una barca per portare suo figlio di quattro anni sul lago Piru, a nord-ovest di Los Angeles, secondo quanto riferito dai media locali, citando lo sceriffo della contea. A far scattare l’allerta, una persona che ha trovato il bambino, solo ma apparentemente illeso.

