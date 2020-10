Trump ricoverato in ospedale dopo il contagio da Coronavirus: "Me la sto cavando molto bene"

La bomba era arrivata nella nottata di giovedì, poco prima dell'una del mattino: Donald e Melania Trump sono positivi al coronavirus e sono in isolamento alla Casa Bianca. Poche ore dopo Trump è stato però trasportato "per precauzione" al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l'ospedale dei presidenti, dove - informa la Casa Bianca - rimarrà ricoverato per alcuni giorni.

"Il presidente continuerà a lavorare da lì", ha assicurato la portavoce Kaleygh McEnany. Il presidente "resta affaticato ma di buon umore" ed è sottoposto ad una terapia sperimentale di anticorpi sintetici ritenuta incoraggiante", ha reso noto il suo medico personale Sean Conley, mentre alcuni media hanno riferito che ha la febbre. La first lady invece ha "tosse leggera e mal di testa".

Era stato lo stesso Trump giovedì in tarda serata ad informare via Twitter il mondo del suo contagio, un paio d'ore dopo aver annunciato di essersi sottoposto al test insieme a Melania e di essere in quarantena in attesa dei risultati del tampone. Un controllo deciso dopo il contagio contratto molto probabilmente da Hope Hicks, la fedelissima consigliera che segue come un'ombra il presidente, in questi ultimi giorni ovunque, anche a bordo dell'Air Force One.

Il Walter Reed National Military Medical Center a Bethesda, Maryland, a breve distanza dalla capitale è considerato uno dei più grandi centri medici della Marina Usa, una vera eccellenza del settore. Istituzione federale, conduce ricerche mediche e provvede alla salute dei leader americani, incluso il presidente e la sua famiglia. Nel 1985 Ronald Reagan fu sottoposto ad un intervento per asportare un polipo al colon e il 5 gennaio 1987 subì l'intervento alla prostata.

Trump ha postato su Twitter un video nel quale ringrazia e rassicura gli americani: "Voglio ringraziare tutti per l'enorme sostegno. Sto andando all'ospedale Walter Reed, penso che me la sto cavando molto bene, ma vogliamo assicurarci che le cose funzionino. La first lady sta bene, vi ringrazio, non lo dimenticherò mai", afferma parlando dalla Casa Bianca prima del ricovero.

Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca camminando da solo, senza alcuna assistenza, e indossando la mascherina. Ha salutato i reporter ma senza rispondere ad alcuna domanda prima di salire sull'elicottero che lo ha portato all'ospedale dopo il contagio da Covid-19. Dalle immagini non è sembrato in cattiva forma.

Fonti anonime dell'amministrazione Usa citate da Cnn e Nbc News riferiscono che il presidente è "molto stanco, molto affaticato e con qualche difficoltà a respirare". Secondo un'altra fonte, Trump "per ora sta bene, ma la nostra paura è che le cose possano cambiare rapidamente".

Intanto Twitter ha annunciato che rimuoverà i tweet che "desiderano o augurano la morte, gravi lesioni fisiche o malattie letali a chicchessia", dopo l'ondata di cinguettii "funebri" contro il presidente Usa. Gli autori dei post che violano la policy della piattaforma social non saranno tuttavia sospesi.

