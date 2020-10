Nobel per la Fisica a Penrose, Genzel e Ghez per le scoperte sui buchi neri

Il Premio Nobel per la Fisica 2020 è andato per metà a Roger Penrose e l’altrà metà a Reinhard Genzel e Andrea Ghez insieme. Lo ha annunciato l’Accademia delle Scienze svedese.

Il Nobel per la Fisica è stato assegnato a Penrose, Genzel e Ghez per le loro scoperte su uno dei fenomeni più straordinari dell’universo, i buchi neri.

Cosmologo di fama internazionale, Penrose è nato nel 1932 in Gran Bretagna, a Colchester, e nel 1957 si era laureato

nell’Università di Cambridge. Ha insegnato a lungo nell’Università di Oxford. Reinhard Genzel è nato nel 1952 in Germania, a Bad Homburg vor der Höhe.

Si è laureato nel 1978 nell’Università tedesca di Bonn e in seguito ha diretto l’Istituto Max Planck per la Fisica Extraterrestre. In seguito si è trasferito negli Stati Uniti per insegnare nell’Università della California a Berkeley.

Il più giovane dei premiati, Andrea Ghez, è nato nel 1965 negli Stati Uniti, a New York, e nel 1992 si è laureato presso il California Institute of Technology (Caltech). Attualmente insegna nell’Università della California a Los Angeles.

© Riproduzione riservata