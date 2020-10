Nobel per la chimica a Charpentier e Doudna: creatrici del taglia-incolla Dna

Il premio Nobel 2020 per la Chimica è andato quest’anno a due donne: Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna per lo «sviluppo di un metodo per la scrittura del genoma». Le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica che taglia-incolla il Dna che permette di riscrivere il codice della vita.

Emmanuelle Charpentier (52 anni) è nata nel 1968 in Juvisy-sur-Orge, ha completato gli studi presso l’Istituto Pasteur e attualmente lavora in Germania, a Berlino, dove dirige l'Istituto Max Planck Unit per le Scienze dei patogeni. Jennifer A. Doudna (56 anni) è nata nel 1964 a Washington e, dopo gli studi nell’Università di Harvard, si è trasferita nell’Università della California a Berkeley, dove lavora attualmente.

© Riproduzione riservata