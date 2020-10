«Non faremo mai il lockdown». Lo assicura il presidente deglo Stati Uniti, Donald Trump, durante l’intervista a Fox & Friends. «Dobbiamo convivere» con il virus, «abbiamo il vaccino in arrivo, incredibili cure e terapie".

"Abbiamo il Regeneron, che mi ha fatto sentire come Superman». Trump nel ribadire il no al lockdown afferma: «Qui stiamo molto meglio che in Europa».

