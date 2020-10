Coronavirus, la Francia supera 1 milione di casi: secondo Paese europeo dopo la Spagna

La Francia ha superato la soglia del milione di casi di coronavirus, è il secondo Paese europeo dopo la Spagna. In tutto dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 1.000.369 nel Paese d’Oltralpe 1.000.369 con 34.075 morti.

Il governo francese estenderà il coprifuoco già decretato da sabato scorso in città come Parigi e Lione ad oltre una ventina di nuovi dipartimenti: è quanto

rivela BFM-TV citando fonti vicine al premier francese, Jean Castex.

Castex terrà una conferenza stampa per fare il punto sull'"applicazione delle misure per fermare la recrudescenza del coronavirus. Il capo del governo sarà accompagnato da diversi ministri tra cui il responsabile della Salute, Olivier Véran, a sei giorni dall’instaurazione del coprifuoco in diverse città francesi.

Parigi intende inoltre prorogare lo stato d’emergenza sanitaria, ripristinato in Francia sabato scorso, fino al 16 febbraio incluso.

© Riproduzione riservata