Da Lampedusa a Nizza in 40 giorni, le tappe del terrorista della strage in Francia

Il terrorista che ha seminato il terrore oggi in Francia - Brahim Aoussaoui - era sbarcato a Lampedusa il 20 settembre. Quel giorno fu un vero e proprio assalto sull'isola dove arrivarono venti barconi carichi di migranti.

Il tunisino fu portato all’hotspot di contrada Imbriacola dove è stato circa 24 ore, poi è stato sottoposto a tampone e imbarcato sulla nave quarantena Rhapsody che fece rotta verso Bari.

Conclusa la sorveglianza sanitaria, il giovane è sbarcato e gli è stato consegnato l’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Il suo nominativo, come si apprende da fonti della Procura, è finito nell’elenco degli indagati: si tratta di una prassi, obbligatoria per legge, perchè il reato di clandestinità non è stato mai abolito. E’ quanto è stato ricostruito dagli inquirenti agrigentini dopo l’attentato terroristico in Francia.

Attentato di Nizza, il video della polizia che entra nella chiesa di Notre-Dame

