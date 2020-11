L’Austria verso il lockdown totale, 9.000 contagi al giorno: domani conferenza di Kurz

L’Austria va verso il lockdown totale. L’annuncio è atteso domani pomeriggio durante una conferenza stampa del cancelliere Sebastian Kurz. A quasi due settimane dal cosiddetto lockdown morbido, con coprifuoco serale, il contagi continuano a salire, con oltre 9.000 nuovi casi al giorno.

Secondo il quotidiano Der Standard, è in vista la chiusura di tutti gli esercizi commerciali non essenziali, mentre il governo in queste ore sta ancora valutando la chiusura anche di asili e scuole elementari. Medie e superiori sono già in Dad.

