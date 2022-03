Ucraina, Kiev chiede aiuto a Pechino: "Utilizzi sue relazioni"

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, durante un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ha chiesto alla Cina di utilizzare le sue relazioni con la Federazione russa perché Mosca «fermi l’aggressione» e, secondo il ministro ucraino, il governo di Pechino si è dichiarato pronto a intervenire con la diplomazia per risolvere la situazione. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri ucraino su Facebook. Secondo il governo ucraino, il ministro cinese «ha confermato il fermo sostegno della Cina alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, ha rilevato la natura strategica delle relazioni bilaterali» e ha anche «assicurato a Dmitry Kouleba della disponibilità della Cina a compiere ogni sforzo» per stabilizzare l’Ucraina «con mezzi diplomatici, anche come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

© Riproduzione riservata