La disperazione di un padre: “Mio figlio portato in Ucraina dalla madre, ho perso i contatti”

«Dal 23 febbraio non ho più notizie di mio figlio di 10 anni. Si trovava in Ucraina dopo che mia moglie, che da tempo ha perso la patria potestà, lo ha trattenuto e nascosto a Belgorod Dnestrovskij nella zona di Odessa». Lo afferma in un esposto depositato oggi in Procura a Roma, Giovanni Arcangeli, che accusa la moglie di sequestro di persona e maltrattamenti. Nel 2018, Arcangeli rimase sfigurato proprio in Ucraina, paese nativo della sua ex moglie, aggredito da una persona che non ha ancora un’identità, che lo ha seguito e, dopo avergli gettato dell’acido in volto, è fuggita.

