Gli agricoltori sui trattori bloccano i depositi dei supermercati in Belgio

Dopo il giovedì dell'assedio a Bruxelles, la protesta dei trattori in Belgio si sposta al confine con l'Olanda.

Nelle Fiandre vengono segnalati blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34. Diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi in entrata e in uscita. Le autorità olandesi consigliano ai cittadini che devono recarsi in Belgio di posticipare il viaggio. La situazione è invece rientrata nella capitale belga, dove è tornata la calma dopo le proteste inscenate dai 1300 trattori presenti ieri. Alcuni blocchi vengono registrati anche in Vallonia.

Sale sempre di più la pressione degli agricoltori in Belgio. Si moltiplicano i blocchi ai centri di distribuzione dei supermercati. Le azioni più pesanti si registrano in diversi depositi sparsi per il Paese delle grandi catene Colruyt, Delhaize e Lidl.

In Francia via gran parte dei trattori dopo l'annuncio del vpremier