Russia: morto in prigione l'oppositore Alexei Navalny. La moglie: "Putin responsabile, sarà punito"

In Russia è sempre stato innominabile, ma oggi il suo nome campeggia a caratteri cubitali anche sui media di Stato: Aleksei Navalny, l’oppositore numero uno del Cremlino, è morto a 47 anni nel carcere oltre il circolo polare artico dove era stato trasferito nei mesi scorsi , secondo quanto annunciato dal servizio penitenziario federale ma ancora non confermato da avvocati e famiglia.

«Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte», aggiunge il comunicato rilanciato dalle agenzie russe.

Navalny, tra le altre cose vincitore del Premio Sakharov nel 2021, non era solo un oppositore politico, ma anche uno dei più importanti giornalisti d’inchiesta in Russia. In questa veste, con la sua Fondazione anti-corruzione - dichiarata «estremista» dalle autorità russe, al pari di Al Qaeda - Navalny e il suo team hanno denunciato per anni la corruzione e il clientelismo che dilaga dalle amministrazioni locali, fino alle più alte sfere dello Stato.

Sul popolare canale YouTube di Navalny - in carcere dal gennaio 2021 dopo essere stato oggetto di un rocambolesco tentativo di avvelenamento - i suoi collaboratori hanno continuato a pubblicare massicce video-inchieste, diventate un vero e proprio genere in Russia, con milioni di visualizzazioni. Anche per questo, l’oppositore - che non ha mai avuto accesso ai media mainstream e il cui nome il presidente Putin praticamente ha sempre rifiutato di pronunciare - si era fatto molti nemici in diversi settori: dalle imprese di Stato, ai governi regionali, passando per le forze dell’ordine, fino al Parlamento, al governo e al Cremlino.