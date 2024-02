Raduni in memoria di Navalny, Ong: "Oltre 100 persone fermate in diverse città russe". 15 arresti a Mosca

Oltre 100 persone sono state arrestate ieri durante le manifestazioni in memoria di Aleksei Navalny, l’oppositore russo deceduto mentre era detenuto in una colonia penale nell’Artico russo. Sono i numeri forniti dall’organizzazione Ovd-Info, precisando che fermi ci sono stati in otto città, tra cui Mosca, San Pietroburgo, Krasnodar, Tver, Taganrog, Nizhny Novgorod, Rostov sul Don e Murmansk.

Finora «oltre 101 persone» sono state arrestate in 10 città della Russia, di cui 64 a San Pietroburgo, ha riferito Ovd-Info. Undici persone sono state arrestate nella capitale e molte altre nelle città di Nizhny Novgorod, Krasnodar, Rostov sul Don e Tver.

Le proteste sono illegali in Russia e le autorità hanno represso in modo particolarmente duro le manifestazioni a sostegno di Navalny. Già ieri, le autorità avevano riferito di essere a conoscenza di appelli online «per prendere parte a una manifestazione di massa nel centro di Mosca» e avevano messo in guardia la gente dal parteciparvi.