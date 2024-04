L'Iran ha attaccato: 185 droni e 36 missili su Israele. Cinque ore di terrore in Medio Oriente: “Intercettato il 99%, danni contenuti”. Biden convoca il G7

L'Iran attacca Israele con 185 droni e 36 missili da crociera, mentre il presidente degli Stati Uniti Biden convoca il G7 per una risposta unitaria. Notte terribile in Medio Oriente dopo la raffica partita da Teheran, intercettata per il 99% nel territorio dello Stato ebraico, che reputa come «relativamente piccoli» i danni causati da un assalto durato 5 ore. L'allarme è cessato, dunque, ma adesso le reazioni si susseguono, soprattuto sul fronte occidentale.

Il presidente Netanyahu durante il Gabinetto di guerra

Biden parla con Netanyahu

Il presidente americano Joe Biden ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che dovrebbe considerare la nottata una «vittoria» visto che, dalle prime valutazioni, l’attacco dell’Iran contro lo Stato ebraico non ha avuto successo. Lo afferma un funzionario dell’amministrazione Usa, citato dai media americani. Le forze americane hanno aiutato Israele ad abbattere «quasi tutti» i droni e i missili sparati dall’Iran, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, che ha confermato il «ferreo» impegno di Washington alla difesa dello Stato ebraico. «L'Iran - e i suoi delegati che operano dallo Yemen, dalla Siria e dall’Iraq - hanno lanciato un attacco aereo senza precedenti contro le strutture militari in Israele. Condanno questi attacchi nei termini più forti possibili», sostiene Biden. «Nessuna forza o struttura americana è stata attaccata dall’Iran, ha concluso l’inquilino della Casa Bianca».