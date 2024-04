Israele: "L'Iran può attaccare tutto il mondo, anche Roma". Nel post 6 missili sul Colosseo

«Il recente attacco dell’Iran a Israele è solo un’anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato. Il mondo deve designare le Guardie rivoluzionarie iraniane come un’organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi». Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando una foto che ritrae il Colosseo sul quale stanno per abbattersi sei missili.

"Colpiti obiettivi degli Hezbollah nel sud del Libano"

Intanto Israele durante la notte ha colpito numerosi obiettivi degli Hezbollah in tre separate aree del Libano del sud. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui "uno dei raid ha centrato un operativo degli Hezbollah in uno dei siti del terrore del gruppo a Tayr Harfa". Colpiti anche "posti di osservazione degli Hezbollah a Odaisseh ed edifici usati dal gruppo terroristico a Khiam". Due razzi dal Libano sono invece caduti nella zona aperta vicino la cittadina di Shlomi nel nord di Israele, in prossimità del confine, dove prima erano risuonate le sirene di allarme. Non ci sono vittime. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.