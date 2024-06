La IX legislatura europea, 5 anni di montagne russe. Dalla Brexit alle guerre passando per il Covid

Una legislatura vissuta sulle montagne russe tra Brexit , Covid , Qatargate , Green Deal e guerre in Ucraina e Medioriente : questo in sintesi il bilancio degli ultimi cinque anni di lavoro dell’ Europarlamento che chiude il suo mandato registrando anche la riforma del Patto di stabilità e il varo del Recovery Fund , primo esempio di debito comune nato per far fronte alle conseguenze della pandemia.

La pandemia e le nuove procedure di lavoro

Con il mondo bloccato dal contagio, anche l’Eurocamera ha dovuto cambiare le procedure di lavoro: dal marzo 2020 le plenarie sono passate in formato remoto, riducendo gradualmente la presenza degli eurodeputati in aula e sospendendo i viaggi a Strasburgo fino all’estate del 2021. In quelle sessioni di lavoro, però, il Parlamento, assieme alla Commissione e al Consiglio, ha posto le basi per la grande risposta alla crisi pandemica mettendo in piedi il piano vaccinale e il Green Pass per permettere la circolazione all’interno dell’Unione.

Il Recovery Fund

In quei mesi è stato anche negoziato il Recovery Fund: il più grande pacchetto finanziario mai realizzato da Bruxelles attraverso l’emissione di debito comune varato in tempi record per affrontare le ripercussioni della crisi economica generata dalla pandemia.