Allarme dell'Onu: "Mai così alto il rischio di una 'catastrofe nucleare' dalla Guerra Fredda"

Il rischio che un'arma nucleare venga impiegata è elevato come non si vedeva dai tempi della Guerra Fredda, ha dichiarato il Segretario Generale dell'ONU, Antonio Guterres.

Commer riporta AdnKronos, durante un discorso video per la conferenza annuale dell'US Arms Control Association, Guterres ha evidenziato una pericolosa corsa agli armamenti, aggravata dall'uso delle tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, che potrebbe portare a una "catastrofe nucleare".

Il Segretario Generale ha messo in luce il risveglio del "ricatto nucleare" e l'indebolimento dei sistemi internazionali destinati a prevenire l'uso, lo sviluppo e la proliferazione delle armi nucleari.

Ha fatto appello per un'immediata ripresa del dialogo e per l'impegno a non utilizzare per primi tali armi, sottolineando la necessità di un accordo umano nel caso di decisioni relative all'uso del nucleare, escludendo il ricorso a macchine o algoritmi.

Infine, Guterres ha chiesto una riaffermazione della moratoria sui test nucleari e un'accelerazione nell'applicazione degli impegni di disarmo previsti dal Trattato di non proliferazione, sollecitando i paesi dotati di armamenti nucleari a guidare il cammino verso il disarmo globale.