Che succede se il presidente Usa abbandona la corsa: ecco i principali scenari nel caso Joe Biden si ritiri

Sono due i principali scenari nel caso Joe Biden decida di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. Scenario 1: Endorsement a Kamala Harris Il primo è che il presidente dia l'endorsement e passi il testimone - in una pacifica transizione di potere - alla sua vice Kamala Harris, che nei sondaggi è più impopolare di lui ma che appare solo 1-2 punti indietro (quindi nel margine di errore) in un ipotetico duello contro Donald Trump. Si tratta della scelta più ovvia e inevitabile, essendo Harris la sua erede naturale, anche in caso di morte o malattia durante la presidenza. Che si tratti della prima scelta lo confermano privatamente varie fonti della campagna di Biden e anche molti donatori che, pur non essendo entusiasti, ammettono come sia "impossibile ignorarla". Poi è vero che non è mai uscita dall'ombra di Biden, che non ha mai bucato lo schermo, ma è altrettanto vero che sta recuperando terreno e immagine su alcuni temi, come quello chiave dell'aborto. Inoltre potrebbe vantare il fattore età (59 anni) e la prospettiva di diventare la prima presidente donna e di colore, dopo aver toccato questo soffitto di cristallo come vicepresidente. Tra le possibili alternative Harris è anche la figura più nota, sia nel Paese che a livello internazionale, e potrebbe accedere subito ai fondi della campagna di Biden, oltre ad ereditare l'infrastruttura della sua campagna.

Per lanciarla, il presidente dovrebbe però prima garantirsi l'appoggio di tutto il partito, proponendo quindi durante la convention di Chicago ai 3.894 delegati ottenuti nelle primarie di votare per lei. In tal caso poi si porrebbe il problema di scegliere il suo vice. Scenario 2: Convention aperta con candidati vari Se ci fossero invece forti e aperti contrasti su una candidatura Harris, si rischia lo scenario di una convention 'brokered', ossia aperta, dove - oltre alla vicepresidente - si sfidano vari candidati. Tra i papabili i governatori della California Gavin Newsom, del Michigan Gretchen Whitmer e della Pennsylvania Josh Shapiro, nonché il segretario ai Trasporti Pete Buttigieg. Dovrebbero contendersi la maggioranza dei voti dei delegati di Biden e, se nessuno passasse al primo turno, entrerebbero in gioco i 700 super delegati, ossia dirigenti ed eletti del partito.