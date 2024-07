Nyt: Biden sta valutando se continuare la corsa. "Kamala Harris prima scelta per sostituirlo". La Casa Bianca smentisce

Joe Biden sta valutando se continuare la corsa alla Casa Bianca. Lo ha ammesso lo stesso presidente a un suo alleato, secondo quanto riportato dal New York Times. Biden avrebbe detto di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non riuscirà a convincere il pubblico nei prossimi giorni sul fatto che può continuare il lavoro.

La Casa Bianca: articolo del Nyt su Biden assolutamente falso

L’articolo del New York Times è "assolutamente falso". Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, negando di fatto che Joe Biden stia considerando di abbandonare la corsa alla presidenza. «E' assolutamente falso. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto», ha scritto Bates su X.

Kamala Harris come alternativa

La vicepresidente Kamala Harris è la migliore alternativa per sostituire Joe Biden nel caso in cui il presidente decidesse di non proseguire la sua campagna elettorale. Lo riporta Reuters citando sette fonti della campagna di Biden, della Casa Bianca e del Democratic National Committee. Alcuni democratici influenti hanno proposto alternative a Harris, ipotizzando i nomi dei governatori di California e Michigan, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer. Ma, secondo le fonti di Reuters, escludere Harris è un desiderio quasi impossibile da realizzare. Se nominata, Harris erediterebbe i fondi raccolti da Biden e la rete della sua campagna.