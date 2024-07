L'interrogativo della Procura: come ha potuto Crooks salire su quel tetto? L'autore dell'attentato era stato individuato prima dell'evento

La facilità con cui il cecchino è stato in grado di avvicinarsi a Trump è «sorprendente». Lo ha detto oggi il procuratore della contea di Butler, in Pennsylvania, dove i fatti sono accaduti.

«Francamente, sono sorpreso che sia riuscito a salire su quel tetto e sparare», ha detto il procuratore, Richard Goldinger, a MSNBC.

«So che avevamo membri delle forze dell’ordine in questo edificio, quindi è ancora più sorprendente che sia riuscito a salire lassù», ha precisato, indicando che si trattava di una vetreria.

I servizi di sicurezza hanno riferito che il cecchino ha sparato da una posizione elevata fuori dal perimetro del meeting, a circa 150 metri di distanza, prima di essere abbattuto. Un video pubblicato dal sito americano TMZ mostra il tiratore sdraiato sulla pancia, sul tetto di un edificio e in possesso di un fucile.

«Spero che l’indagine stabilisca come sia successo, ma sì, la cosa più sorprendente per me è che mentre abbiamo un ex Presidente sul posto, qualcuno può avvicinarsi a circa 140 metri, salire su un tetto e sparare», ha insistito il procuratore.

La polizia federale americana, l’FBI, che ha identificato il tiratore come Thomas Matthew Crooks, 20 anni, residente a Bethel Park, in Pennsylvania, ha riconosciuto che è «sorprendente» come Crooks sia stato in grado di sparare più volte prima di essere «neutralizzato». Secondo un alto funzionario delle forze dell’ordine, citato dalla Cnn, l’autore della sparatoria avvenuta ieri sera al comizio dell’ex Presidente Donald Trump era stato individuato all’esterno dell’evento. Le forze dell’ordine locali avevano pensato che si comportasse in modo sospetto nei pressi dei metal detector.

Secondo la fonte, le autorità avevano annunciato via radio che lo avrebbero tenuto d’occhio e che l’informazione sarebbe stata trasmessa anche ai servizi segreti.

Successivamente, alcune persone hanno avvisato le forze dell’ordine che si trovavano in un sito esterno al luogo dell’evento, dicendo di aver visto un uomo armato sul tetto.