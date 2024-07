Spari contro Trump a un comizio in Pennsylvania, l'ex presidente ferito all'orecchio. Ucciso l'attentatore. Una vittima tra il pubblico

I servizi segreti presenti al comizio elettorale hanno intimato alla stampa di lasciare il luogo che è stato dichiarano «scena del crimine» . Lo riferisce il «New York Times». Trump è stato scortato giù dal palco dopo che tra la folla si sono uditi degli spari. «Lottiamo, lottiamo, lottiamo» avrebbe detto Trump scendendo dal palco. Le immagini degli istanti immediatamente successivi agli spari mostrano l'ex presidente sanguinante ad un orecchio che alza il pugno verso la folla. Donald Trump è stato portato in un ospedale nella zona di Butler, in Pennsylvania, per un controllo ma «sta bene». Lo riferisce il portavoce della campagna Steven Cheung.

Lo sparatore, rimasto ucciso, era salito su un tetto, strisciando e armato di fucile. Le prime immagini diffuse sui social lo mostrano in posizione di tiro. Un testimone, un sostenitore di Donald Trump, ha raccontato alla Bbc di aver segnalato subito ai Servizi segreti la presenza di un uomo armato, ma nessuno è intervenuto. «Avevano l’aria - ha detto - di quelli che dicono che cosa sta succedendo? Trump stava parlando da sei-sette minuti quando sono partiti i colpi». Il procuratore della Contea di Butler, Richard Goldinger, ha precisato che «era necessario un fucile per compiere l’attentato perché era a diverse centinaia di metri di distanza», ha detto il procuratore.

Biden: "Prego per Trump; nazione unita contro violenza"

«Sono stato informato della sparatoria al comizio di Donald Trump in Pennsylvania». Comincia così il messaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e diramato dalla Casa Bianca. «Sono grato - continua - di sentire che è salvo e sta bene. Prego per lui e la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio, mentre attendiamo ulteriori informazioni». «Jill e io - aggiunge - siamo grati ai Servizi segreti per averlo messo al sicuro. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Noi dobbiamo unirci come nazione per condannarla».