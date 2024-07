Alta tensione Israele-Houthi, i ribelli yemeniti: "Missili su Eilat e nave Usa nel Mar Rosso'

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto, in una nota diffusa dal suo ufficio, "profondamente preoccupato per le notizie di attacchi aerei dentro e intorno al porto di Hudaydah nello Yemen", rivendicati da Israele quale risposta ai precedenti attacchi Houthi contro Tel Aviv.

"I primi rapporti indicano un numero di vittime e oltre 80 persone ferite in questo attacco, e che ci sono stati danni considerevoli alle infrastrutture civili. Il segretario generale invita tutti gli interessati a evitare attacchi che possano colpire i civili e danneggiare infrastrutture civili", aggiunge la nota.

"Il segretario generale rimane profondamente preoccupato per il rischio di un'ulteriore escalation nella regione e continua a esortare tutti a dar prova della massima moderazione.