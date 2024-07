Clooney abbraccia Kamala, Beyoncé le regala Freedom: anche il pop scende in campo per Harris

Dopo aver sfilato il tappeto sotto i piedi di Joe Biden, George Clooney appoggia Kamala Harris mentre Beyoncé le regala una canzone: «Siamo tutti entusiasti nel sostenere la vicepresidente nella sua storica impresa», ha detto il popolare attore che solo qualche giorno fa, con un op-ed sul New York Times, aveva messo una pesante ipoteca sulla candidatura del presidente ma ora, dopo l’uscita di scena, gli ha reso omaggio: «Ha salvato la democrazia».

Hollywood, che a parole aveva appoggiato Biden quasi fino all’ultimo per tirare poi un sospiro di sollievo quando ha annunciato il ritiro, nelle ultime ore ha fatto quadrato attorno alla candidata dem in pectore. Si è mobilitato anche il mondo della musica: pur non avendo ufficialmente dato il suo endorsement, Beyoncé, notoriamente difficile riguardo all’uso della propria musica, ha autorizzato in tempi record la campagna della Harris a utilizzare la canzone 'Freedom' (dall’album del 2016 'Lemonadè) da adesso fino al voto di novembre.