Presidenziali Usa, primo sondaggio dopo il ritiro di Biden: Kamala Harris avanti di 2 punti su Trump

Kamala Harris è davanti a Donald Trump 44% a 42% in un sondaggio di Reuters-Ipsos (pubblicato sul sito dell'agenzia) tra gli elettori registrati, con un margine di errore del 3%. E' il primo dopo il ritiro di Joe Biden. In una gara a tre, Harris guida col 42%, contro il 38% del tycoon e l'8% di Robert F. Kennedy Donne, afroamericani e giovani le chance di Kamala Ridefinire la campagna del partito democratico per la corsa alla Casa Bianca e tentare di recuperare consensi arrivando dove era ormai chiaro che il presidente Joe Biden non poteva più puntare. Soprattutto tra le donne, gli afroamericani e i giovani. E' la chance che Kamala Harris sembra poter offrire, almeno stando ai numeri e le proiezioni sul voto emerse finora, che la vedono in grado di rivitalizzare la base e ridisegnare la mappa dell'elettorato democratico. Fra le potenziali elettrici Harris - secondo un sondaggio YouGov condotto fra il 16 e il 18 luglio e riportato da Cbs - è in vantaggio con il 52% su Trump al 47% mentre fra gli afroamericani tocca addirittura un picco del 76% contro il 21% per il tycoon. E la distanza è notevole anche fra gli under29 il cui consenso verso Kamala è al 62%, quasi il doppio rispetto al 37% per Trump.

Ma a dare speranza ai dem e confermare le potenzialità di Kamala sono anche altri sondaggi, tutti condotti prima del ritiro di Biden, che arrivano dalla Cnn dopo il duello tv tra il presidente e Trump e che la vedono testa a testa con il tycoon: 45% contro il 47%, con uno scarto di due punti che rientra nel margine di errore mentre Biden era staccato dal suo predecessore alla Casa Bianca di 6 punti percentuali. Ma se questo è il dato a livello nazionale, nell'analisi delle categorie di votanti Harris supera, anche nei dati sul voto di Cnn, il gradimento di Biden tra le donne, gli indipendenti e tra i più giovani. Che le donne preferiscano le donne non è mai così scontato come possa sembrare, ma nel caso dei sondaggi su Kamala potrebbe risultare a suo favore il 50% delle elettrici registrate, mentre Biden avrebbe ottenuto soltanto il 44% di consensi in questa categoria e Trump il 43%. Anche tra gli indipendenti Harris potrebbe fare meglio con il 43% rispetto al 34% atteso per Biden. Tre punti in più anche di Trump.