Cresce la preoccupazione per gli italiani in Libano. C'è un piano di evacuazione per i nostri 1.200 militari

Ci sono 1.200 militari italiani sulla linea di fuoco. «Profonda preoccupazione» per la sicurezza del contingente nazionale che partecipa alla missione UNIFIL a presidio dei 120 km della Blue Line - la linea 'cuscinetto' tra Libano e Israele - è stata espressa dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha ribadito la richiesta all’ONU di cambiare le regole di ingaggio e ridefinire la strategia della missione. "Il tempo è scaduto», avverte. Sulla stessa linea il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Monitoriamo la situazione degli italiani nell’area, in contatto con gli ambasciatori italiani e l’Unità di crisi», ha detto. L’Unità di crisi della Farnesina ha aggiornato i piani per possibili evacuazioni. Crosetto e Tajani hanno valutato le opzioni a disposizione per la protezione degli italiani presenti nella regione. Il nuovo allarme del ministro - dopo mesi di sollecitazioni ufficiali alle Nazioni Unite, anche via lettera - arriva dopo la reazione israeliana in Libano seguita al razzo che ha ucciso 12 ragazzi nella cittadina druso-israeliana di Majdal Shams, nel Golan, attribuito da Tel Aviv ad Hezbollah. Quest’ultimo ora prevedibilmente risponderà a sua volta. La situazione nell’area, dove ormai da 46 anni operano i militari italiani, già tesa dopo il 7 ottobre, si è così fatta incandescente e Crosetto è in continuo contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il comandante operativo interforze, generale Francesco Figliuolo ed il direttore dell’Aise, il generale Giovanni Caravelli per monitorare quanto accade. Il contingente tricolore (il più numeroso dopo quello indonesiano), ha più volte sottolineato il ministro, non è un target diretto ma i 10mila militari di UNIFIL potrebbero trovarsi coinvolti accidentalmente negli scontri a fuoco tra le due parti, diventati sempre più frequenti.

Richiesta di aggiornamento delle regole di ingaggio Da qui la pressione a cambiare le regole, nate in altri tempi. Perché l’escalation attuale ha mutato lo scenario delle operazioni e, dunque, va ripensata la partecipazione dei Caschi blu, per i quali è stato anche predisposto un piano di evacuazione nel caso la situazione dovesse precipitare. «Il contingente italiano continuerà ad operare con dedizione», ha assicurato Crosetto, ma «siamo di fronte ad una nuova urgenza che non consente di perdere tempo. La comunità internazionale tutta deve applicare la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. È l’unico modo di prevenire una devastante guerra anche in Libano. La risoluzione prevede una fascia tra la Linea blu ed il fiume Litani, senza armi se non quelle di UNIFIL e delle forze armate libanesi. In questi anni così non è stato. Ora non si può più far finta di nulla». Necessità di rispetto della risoluzione 1701