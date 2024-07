Sale la tensione, Israele pronto a rispondere a Hezbollah. Primi razzi nella notte. Gli Usa e il mondo: "Evitare la guerra totale"

Israele sta preparando la sua risposta all’attacco mortale dal Libano che a Mjdal Shams sul Golan ha ucciso 12 bambini e adolescenti drusi in un campo di calcio. Una prima reazione militare israeliana, con la tensione ormai alle stelle, c'è stata la notte scorsa ma non è stata sicuramente quella definitiva. A deciderne il momento e l'ampiezza è il Gabinetto di sicurezza politico convocato al complesso della difesa a Tel Aviv dal premier Benyamin Netanyahu appena sbarcato dall’aereo che lo ha riportato dagli Usa. Leggi anche Cresce la preoccupazione per gli italiani in Libano. C'è un piano di evacuazione per i nostri 1.200 militari Allo stesso tavolo il ministro della difesa Yoav Gallant e i vertici militari. Fonti diplomatiche a Washington e a Beirut hanno dato per «certa» la risposta anche se - hanno aggiunto - si sta lavorando «per limitare l’attacco in termini di dimensioni e luoghi, evitando le grandi città densamente popolate, inclusa Beirut». Obiettivo è quello di non scatenare - con la contro-reazione degli Hezbollah - una guerra aperta. Intanto il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi ha tenuto «una riunione di valutazione e di approvazione dei piani operativi per il Fronte del nord». Piani sul tavolo del Gabinetto di sicurezza che stabiliscono le modalità e le zone interessate dall’azione.

Hezbollah sabato ha negato ma anche secondo la Casa Bianca dietro il razzo che ha ucciso in Golan c'è la sua responsabilità. E ora teme la reazione e si sta preparando: secondo fonti della sicurezza libanese ha già sguarnito alcune postazioni chiave del proprio schieramento militare nel sud del Libano e nella parte est della Valle della Bekaa. Mentre anche tutto il Libano è in allerta con una compagnia aerea che ha rinviato a lunedì l’arrivo di sei voli schedulati in serata. E il ministro degli esteri libanese Abdallah Bou Habib avrebbe chiesto agli Usa di fare pressione su Israele per limitare l'attacco. Il mondo intanto si muove per evitare la guerra totale con Washington che «sta lavorando a una soluzione diplomatica lungo la Blue Line» per porre «fine a tutti gli attacchi una volta per tutte e consentire ai cittadini su entrambi i lati del confine di tornare a casa in sicurezza». Anche l’Italia si è mossa con il ministro Tajani, in coordinamento con Crosetto, che sta seguendo l’evoluzione della crisi in contatto con i governi ebraico e libanese, per «evitare un’ulteriore escalation negli scontri militari nella regione. Una fase che potrebbe finire fuori controllo e provocare altri danni e lutti dolorosi in un’area colpita da un conflitto che andrebbe al contrario totalmente disinnescato».