A Doha riprendono i negoziati per una tregua a Gaza. Condanna Usa per il raid israeliano in Cisgiordania

Riprendono a Doha i negoziati per cercare di fermare la guerra nella striscia di Gaza. L’obiettivo è arrivare a una tregua, evitare la rappresaglia iraniana e consentire il passaggio di aiuti alla popolazione. I negoziati ricominciano oggi, dopo che i mediatori di Qatar, Egitto e Stati Uniti hanno definito la giornata di ieri «costruttiva».

E riprendono dopo le condanne espresse anche dagli Usa contro il sanguinoso attacco da parte dei coloni in Cisgiordania che ha provocato un morto e un ferito grave. Attacco che ha suscitato sdegno da parte della Casa Bianca e anche dai leader israeliani. L’episodio è avvenuto nel villaggio di Jit. A perdere la vita è stato un palestinese di 23 anni. Gli Usa hanno definito l’accaduto come una «violenza inaccettabile» e il presidente Isaac Herzog è arrivato al punto di denunciare un pogrom».

«Gli attacchi dei coloni violenti contro i civili palestinesi in Cisgiordania sono inaccettabili e devono cessare», si legge in una dichiarazione rilasciata al The Times of Israel dal portavoce Usa del Consiglio di Sicurezza Nazionale. «Le autorità israeliane - aggiunge - devono adottare misure per proteggere tutte le comunità. Questo comprende anche intervenire in tempo per fermare la violenza e chiamare a risponderne tutti gli autori».