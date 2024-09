Tensione al confine Libano-Israele: l’esercito libanese pronto a intervenire. Partite le incursioni dell’Idf

I piccoli raid effettuati dalle forze speciali israeliane in Libano negli ultimi mesi hanno incluso anche l’invio di truppe nei tunnel di Hezbollah lungo il confine. Lo riporta il Wall Street Journal secondo cui i raid mirati sono in vista di una possibile operazione di terra più ampia che potrebbe avvenire già questa settimana. Anche se, spiega il giornale, invece dell’incursione l’Idf potrebbe optare per raid più ampi in Libano.

La rete di tunnel di Hezbollah è lunga complessivamente diverse centinaia di chilometri secondo gli esperti. Hezbollah ha anche scavato tunnel direttamente in Israele, ma quei tunnel tattici sono stati esposti e distrutti dall’Idf nell’operazione Northern Shield del gennaio 2019.

Dichiarazioni del premier libanese Mikati