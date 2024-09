Ucciso il capo di Hamas in Libano Fateh Sherif Abu el-Amin

L’esercito israeliano ha confermato l'uccisione del capo di Hamas in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin. È quanto si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. «Nella notte, durante un’attività congiunta dell’Idf (l'esercito, ndr) e dell’Isa (l'Agenzia di sicurezza, ndr) basata sull'intelligence, l’Iaf (l'Aeronautica militare, ndr) ha colpito ed eliminato il terrorista Fateh Sherif, capo del ramo libanese dell’organizzazione terroristica di Hamas», si legge nel comunicato.

«Sherif era responsabile del coordinamento delle attività terroristiche di Hamas in Libano con gli agenti di Hezbollah. Era anche responsabile degli sforzi di Hamas in Libano per reclutare agenti e acquisire armi - prosegue la nota -. Ha guidato gli sforzi dell’organizzazione terroristica di Hamas per il rafforzamento delle forze in Libano e ha operato per promuovere gli interessi di Hamas in Libano, sia politicamente che militarmente. L’Idf e l’Isa continueranno ad operare contro chiunque rappresenti una minaccia per i civili dello Stato di Israele».