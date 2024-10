Israele spara sull'Unifil, colpite anche basi italiane. Feriti due caschi blu indonesiani

L’allerta era molto alta da giorni, anche da prima che Israele il 29 settembre decidesse di entrare con le sue truppe in Libano. L’ordine per i militari dell’Unifil, schierati lungo la Linea blu al confine, era di restare protetti e non uscire dalle basi, ma di continuare a presidiare le loro postazioni, nonostante i ripetuti moniti dell’Idf a spostarsi per facilitare le sue azioni contro Hezbollah. Perfino i leader del partito di Dio avevano ordinato ai loro miliziani di non mettere in pericolo i caschi blu. Ma il pericolo è arrivato proprio dall’esercito israeliano che ha "deliberatamente" preso di mira la forza di pace dell’Onu: nel suo quartier generale a Naqura, dove sono rimasti feriti due militari indonesiani, e le due basi italiane 1-31 e 1-32A.

La reazione italiana Immediata la reazione dell'Italia, che con circa 1.200 soldati schiera il contingente più numeroso dell'Unifil. "Inammissibile", ha commentato la premier Giorgia Meloni, in contatto con Guido Crosetto che ha convocato l'ambasciatore designato di Israele, Jonathan Peled, per esprimergli l'indignazione e la protesta del governo e dell'intero Paese. E per ricordargli che «né l'Onu né l'Italia prendono ordini da Israele», che continua ad intimare ai caschi blu di ritirarsi. Gli attacchi e le conseguenze Secondo la ricostruzione del portavoce dell'Unifil, Andrea Tenenti, questa mattina un carro armato Merkava dell'Idf «ha sparato verso una torre di osservazione presso il quartier generale di Naqura», colpendola e facendo cadere i due caschi blu che sono rimasti feriti. «Le ferite sono fortunatamente, questa volta, non gravi, ma rimangono in ospedale», ha aggiunto.