Alluvione in Spagna, il racconto di un meccanico siciliano nell'apocalisse di Valencia: "Il lavoro di una vita travolto dal fango"

«Abitavo vicino al vulcano a Catania, ma questo è stato uno tsunami di acqua e fango molto più pericoloso della lava. È accaduto tutto in pochi minuti. Nessuno aveva dato l’allarme». È il racconto all’ANSA di Gaetano Marletta, 52 anni, titolare della autofficina 'Taller Marletta" a Paiporta, nella periferia di Valencia, epicentro dell’alluvione che ha devastato l’est della Spagna. «L'acqua è salita a tre metri in pochi minuti. Io ho avuto solo il tempo di prendere le chiavi di casa e scappare, che già ero immerso fino al collo», aggiunge mentre con una scopa indica su un muro il livello raggiunto dalla piena due giorni prima.

"Il lavoro in autofficina l’ho ereditato da mio padre, sono cresciuto tra i motori. Martedì sera lo tsunami di fango si è portato via il lavoro e i sacrifici di una vita. Ma grazie a Dio sono in salvo le mie due figlie, che vivono a Torrente, mentre io mi sono rifugiato a casa di un amico ad Albal». Marletta parla in quello che sembra uno scenario di guerra, con tutte le strade inondate da mezzo metro di melma e decine di auto accatastate, i negozi di tutta Paiporta chiusi e devastati e la popolazione rimasta senza luce e acqua potabile da oltre 48 ore. Lui sta aspettando che la Protezione Civile, arrivata in questo comune di circa 25.000 abitanti solo stamattina, vada in suo soccorso per aiutarlo a pompare il fango dalla sua autofficina.