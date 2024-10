Cos'è la Dana, il fenomeno meteorologico che ha colpito la Spagna: origine, impatto e previsioni

Negli ultimi giorni, la Spagna è stata colpita da un intenso fenomeno meteorologico chiamato Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos), portando piogge torrenziali, alluvioni e danni in diverse regioni del Paese. Questo fenomeno atmosferico, noto anche come goccia fredda, non è nuovo nel panorama meteorologico spagnolo, ma le sue conseguenze sono state particolarmente devastanti in questa stagione autunnale. Che cos’è la Dana? La Dana è una depressione isolata che si verifica a livelli atmosferici alti, caratterizzata da una massa d’aria fredda che rimane bloccata in quota, mentre negli strati inferiori si trova aria calda e umida. Questa configurazione genera instabilità, provocando precipitazioni intense e, spesso, temporali violenti. Il fenomeno è tipico della penisola iberica, specialmente durante l’autunno, quando le temperature del Mediterraneo sono ancora relativamente elevate, favorendo la creazione di forti contrasti termici. Secondo i meteorologi dell’AEMET (Agenzia meteorologica statale spagnola): “La formazione della Dana è un processo complesso che coinvolge molte variabili, ma ciò che la rende particolarmente pericolosa è la sua capacità di stazionare su una zona, alimentandosi del calore delle acque mediterranee”. La frequenza di questi fenomeni sia aumentata negli ultimi anni, in linea con l’aumento delle temperature globali.

L’impatto sulla Spagna: le regioni più colpite L’ondata di maltempo ha interessato principalmente le regioni orientali e meridionali della Spagna, con particolari criticità nelle comunità autonome di Valencia, Murcia e Andalusia. In queste aree, le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali, con accumuli che in alcune località hanno superato i 200 mm in poche ore. Juan García, un residente di Alicante, racconta la sua esperienza: “In pochi minuti l’acqua ha invaso le strade. Non potevamo più uscire di casa e l’elettricità è saltata quasi subito. Abbiamo cercato di spostare tutto quello che potevamo ai piani alti, ma è stato tutto troppo rapido”. Situazioni simili si sono verificate anche a Murcia, dove le squadre di soccorso sono intervenute per salvare famiglie rimaste intrappolate nei piani bassi delle abitazioni. A Malaga, nel sud del Paese, frane e smottamenti hanno interrotto la circolazione ferroviaria e bloccato arterie stradali fondamentali, con pesanti conseguenze per i pendolari. Le autorità locali hanno dovuto chiudere temporaneamente scuole e uffici, e l’allerta resta massima in diverse zone.