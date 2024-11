Le prime immagini dallo spazio dell’alluvione a Valencia catturate dalla Nasa

Le terribili inondazioni che hanno devastato la provincia di Valencia alla fine di ottobre sono ora documentate anche dallo spazio grazie alle immagini del satellite Landsat 8 della NASA. Scattate il 30 ottobre 2024, queste foto mostrano in dettaglio l’area completamente sommersa, con il fiume Turia che scorre carico di sedimenti fino alla foce nel Mar Mediterraneo e le zone umide di L’Albufera sommerse dalle acque.

Secondo l'agenzia meteorologica spagnola AEMET, in alcune aree della provincia sono caduti più di 300 millimetri di pioggia in un solo giorno, mentre la cittadina di Chiva ha registrato quasi 500 millimetri in sole otto ore. L’evento atmosferico, noto come DANA (Depressione Isolata ad Alta Quota), è causato da una bassa pressione staccatasi dalla corrente a getto, che ha formato violenti temporali sopra il Mediterraneo.