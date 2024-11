Tensione in Spagna: Re Felipe e Pedro Sanchez contestati durante la visita nelle zone alluvionate. Il premier colpito alle spalle con un bastone

Con l’ accordo congiunto delle autorità statali , regionali e della Camera , è rinviata la visita della coppia reale a Chiva , nella comunità valenciana . Lo riferisce il sito d’informazione Abc , precisando che il Re Felipe VI e la moglie Letizia Ortiz sospendono per oggi la loro visita a Chiva dopo gli incidenti di Paiporta . Sebbene in un primo momento fosse stato riferito che la visita programmata sarebbe stata mantenuta nonostante gli incidenti accaduti a Paiporta, una delle località valenciane più colpite dal fenomeno meteorologico Dana , alla fine si è deciso di rinviarla.

Re Felipe di Spagna è stato contestato dalla folla sui luoghi delle alluvioni e alcune persone gli hanno lanciato anche fango , secondo le immagini trasmesse dalla tv spagnola . Dalle immagini trasmesse da emittenti televisive si vede re Felipe circondato da persone che gli si sono avvicinate per parlargli nonostante il cordone di sicurezza che comunque tiene a distanza la folla. Il sovrano ha cercato anche di ripararsi con alcuni ombrelli . Il filmato mostra anche re Felipe che risponde ad alcune persone presenti.

A Paiporta si sono sentite urla, insulti e lanci di oggetti e fango durante la visita dei reali, del capo del governo, Pedro Sanchez, e del presidente della Generalitat di Valencia, Carlos Mazon, di cui una folla di residenti ha chiesto le dimissioni. La coppia reale ha appena fatto in tempo a essere aggiornata sulle operazioni di salvataggio in corso e di ripristino dei servizi essenziali. Ha anche espresso da vicino le condoglianze alle famiglie delle vittime e dei dispersi, nonché il sostegno a quanti sono impegnati nelle operazioni di bonifica e di ripristino dei servizi essenziali. Nonostante la rabbia e le forti tensioni, Felipe VI è rimasto per un momento con la popolazione locale, sconvolta.