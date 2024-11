Alluvione a Valencia, lutto nazionale in Spagna. Il bilancio delle vittime cresce: almeno 211 morti, i dispersi sarebbero 1.900

Si aggrava ancora il bilancio dell’alluvione che ha messo in ginocchio i comuni della cintura a sud di Valencia: al momento si contano almeno 211 vittime, ma sono ancora tanti i dispersi (non ci sono dati ufficiali, ma la stampa spagnola riferisce di 1900 persone ancora irreperibili). Grande emozione ha suscitato il salvataggio di una donna rimasta intrappolata tre giorni nella sua auto in fondo a un sottopassaggio. Ma è l’unica storia a lieto fine in un giorno in cui cresce fortissima la preoccupazione che il bilancio finale delle vittime possa essere molto più pesante: c'è soprattutto paura che nei garage ancora allagati i sub militari possano trovare molti altri cadaveri.

Intervento del premier Pedro Sanchez tra lutto e polemiche

Dopo il lutto nazionale, ha parlato il premier Pedro Sanchez: un intervento molto atteso dopo le furibonde polemiche sui ritardi negli aiuti e il rimpallo di accuse tra il governo centrale e quello regionale del popolare Carlos Mazon. Il leader socialista ha assicurato che il suo esecutivo è pronto a fare di tutto per salvare vite umane e stare a fianco delle popolazioni colpite, annunciando l’invio di ulteriori 10mila uomini sul terreno, tra militari e poliziotti. Ha accuratamente evitato ogni cenno polemico, consapevole che ora è il momento della collaborazione tra le istituzioni: «Ci sarà il tempo di guardare indietro e appurare le responsabilità e le negligenze. Dobbiamo mettere da parte i contrasti e le differenze ideologiche. Ora - è stato il senso del suo appello - è necessario orientare gli sforzi al colossale compito che abbiamo davanti, mantenere il nostro Paese unito nell’avversità e nella solidarietà». Con questo spirito, il premier ha annunciato «il maggior dispiegamento di forze militari in Spagna in tempo di pace». Con l’invio annunciato oggi, saranno oltre 17.500 gli uomini in divisa a soccorrere gli alluvionati.